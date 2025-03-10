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В Кремле ждут демонстрации желания мирного урегулирования со стороны Украины

Ведомости

В Кремле ожидают, что в ходе переговоров с США украинская сторона проявит желание к мирным переговорам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков подчеркнул, что важно определиться, действительно ли Киев хочет мира. По его словам, аналогичные заявления также звучали со стороны США «на самых различных уровнях».

«Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир», – добавил представитель Кремля.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящие переговоры с американской стороной. В ходе предстоящих переговоров пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Ожидается, что в состав украинской делегации на встрече с США войдут глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, сообщил Зеленский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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