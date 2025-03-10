В Кремле ждут демонстрации желания мирного урегулирования со стороны Украины
В Кремле ожидают, что в ходе переговоров с США украинская сторона проявит желание к мирным переговорам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков подчеркнул, что важно определиться, действительно ли Киев хочет мира. По его словам, аналогичные заявления также звучали со стороны США «на самых различных уровнях».
«Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир», – добавил представитель Кремля.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящие переговоры с американской стороной. В ходе предстоящих переговоров пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Ожидается, что в состав украинской делегации на встрече с США войдут глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, сообщил Зеленский.