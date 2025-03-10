Bloomberg: советники Трампа прорабатывают смягчение антироссийских санкций

7 марта в своей социальной сети Truth Social Трамп указал на то, что Россия «избивает» Украину на поле боя, в связи с чем он рассмотрит введение санкций в банковском секторе и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире.