Bloomberg: советники Трампа прорабатывают смягчение антироссийских санкций
Советники президента США Дональда Трампа начали проработку вариантов ослабления санкций в отношении России, включая ограничение цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.
Как сообщало Reuters, правительство США по поручению Белого дома изучает способы смягчения санкций в отношении энергетического сектора России в случае, если Москва даст быстрое согласие на прекращение конфликта на Украине. Агентство отмечает, что такой подход позволит Вашингтону быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения, при этом США не снимут ограничения без уступок со стороны России.
7 марта в своей социальной сети Truth Social Трамп указал на то, что Россия «избивает» Украину на поле боя, в связи с чем он рассмотрит введение санкций в банковском секторе и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире.
В том же сообщении Трамп призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров. «пока не стало слишком поздно».