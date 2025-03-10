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Bloomberg: советники Трампа прорабатывают смягчение антироссийских санкций

Ведомости

Советники президента США Дональда Трампа начали проработку вариантов ослабления санкций в отношении России, включая ограничение цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Как сообщало Reuters, правительство США по поручению Белого дома изучает способы смягчения санкций в отношении энергетического сектора России в случае, если Москва даст быстрое согласие на прекращение конфликта на Украине. Агентство отмечает, что такой подход позволит Вашингтону быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения, при этом США не снимут ограничения без уступок со стороны России.

7 марта в своей социальной сети Truth Social Трамп указал на то, что Россия «избивает» Украину на поле боя, в связи с чем он рассмотрит введение санкций в банковском секторе и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире.

В том же сообщении Трамп призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров. «пока не стало слишком поздно».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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