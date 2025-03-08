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The Hill: Трамп «наконец-то» начал оказывать давление на Россию

Своим заявлением о санкциях против Москвы он хочет подтолкнуть ее к переговорам, пишут американские СМИ
Ведомости

Президент США Дональд Трамп «наконец-то» начал оказывать давление на Россию, своим заявлением о санкциях против Москвы он хочет подтолкнуть ее к переговорам с Украиной, пишет The Hill. 

Трамп 7 марта заявил на своей странице в Truth Social, что всерьез рассматривает возможность усиления санкций против России до соглашения о перемирии. «Исходя из того, что Россия прямо сейчас «избивает» Украину на поле боя, я настоятельно рассматриваю масштабные санкции в банковском секторе и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире», – написал Трамп.

Глава государства призвал стороны сесть за стол переговоров «прямо сейчас, пока не стало слишком поздно».

«Трамп наконец-то немного надавил на Россию», – пишет The Hill. 

Через несколько дней члены администрации американского президента должны встретиться с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии, напоминает издание. 

Трамп ранее на этой неделе заявил, что Россия и Украина готовы к заключению мирного соглашения, так как у них нет альтернативы. 5 марта в ходе обращения к конгрессу он сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором последний выразил желание к началу мирных переговоров. В своем письме украинский лидер выразил благодарность США за поддержку, а также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время.

6 марта спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил журналистам, что на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячному перемирию с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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