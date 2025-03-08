The Hill: Трамп «наконец-то» начал оказывать давление на Россию

The Hill: Трамп «наконец-то» начал оказывать давление на РоссиюСвоим заявлением о санкциях против Москвы он хочет подтолкнуть ее к переговорам, пишут американские СМИ
Президент США Дональд Трамп «наконец-то» начал оказывать давление на Россию, своим заявлением о санкциях против Москвы он хочет подтолкнуть ее к переговорам с Украиной, пишет The Hill.
Трамп 7 марта заявил на своей странице в Truth Social, что всерьез рассматривает возможность усиления санкций против России до соглашения о перемирии. «Исходя из того, что Россия прямо сейчас «избивает» Украину на поле боя, я настоятельно рассматриваю масштабные санкции в банковском секторе и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире», – написал Трамп.
Глава государства призвал стороны сесть за стол переговоров «прямо сейчас, пока не стало слишком поздно».
«Трамп наконец-то немного надавил на Россию», – пишет The Hill.
Через несколько дней члены администрации американского президента должны встретиться с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии, напоминает издание.
Трамп ранее на этой неделе заявил, что Россия и Украина готовы к заключению мирного соглашения, так как у них нет альтернативы. 5 марта в ходе обращения к конгрессу он сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором последний выразил желание к началу мирных переговоров. В своем письме украинский лидер выразил благодарность США за поддержку, а также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время.
6 марта спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил журналистам, что на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячному перемирию с Россией.