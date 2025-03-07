Европейские политики представили план по защите неба Украины

Действие плана, в случае одобрения, охватит три действующие атомные электростанции Украины, а также города Одесса и Львов. Защита неба с использованием истребителей не затронет линию фронта и восток Украины. По версии авторов инициативы, план окажет «большее военное, политическое и социально-экономическое воздействие, чем 10 000 европейских сухопутных войск».