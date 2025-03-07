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Европейские политики представили план по защите неба Украины

Ведомости

В Европе представили проект по защите неба Украины с использованием западных истребителей. Об этом пишет The Guardian.

План носит название «Небесный щит» (Sky shield). Он предполагает, что европейские военно-воздушные силы в составе 120 истребителей могут быть развернуты для защиты Украины от атак российских беспилотников и ракет.

Действие плана, в случае одобрения, охватит три действующие атомные электростанции Украины, а также города Одесса и Львов. Защита неба с использованием истребителей не затронет линию фронта и восток Украины. По версии авторов инициативы, план окажет «большее военное, политическое и социально-экономическое воздействие, чем 10 000 европейских сухопутных войск».

Сторонниками проекта являются бывший генерал британской армии и заместитель верховного главнокомандующего НАТО Ричард Ширрефф, бывший президент Польши Александр Квасьневский, бывший глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, а также бывший генерал ВВС США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе Филип Бридлав.

5 марта журналист The Economist Оливер Кэролл сообщил, что Вашингтон отключил Украине системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных установок HIMARS. Информация появилась после того, как президент США Дональд Трамп 4 марта распорядился приостановить военную помощь Украине.

Как пояснили в Белом доме, прекращение поставок стало ответом на поведение украинского лидера Владимира Зеленского 28 февраля. Зеленский, комментируя остановку помощи, заявил, что «Америка и Украина заслуживают важного диалога».

Телеканал CNN со ссылкой на источник передавал, что после приостановки военной помощи от США Украина сможет поддерживать нынешний темп боевых действий на своей территории максимум до начала лета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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