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Финляндия направит на Украину гуманитарную помощь на 16 млн евро

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Финляндия направляет на Украину гуманитарную помощь на 16 млн евро. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на министерство иностранных дел.

Помощь будет отправлена на Украину через гуманитарные структуры ООН и Комитет Красного Креста, пишет Yle.

16 февраля президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции заявил, что первым этапом урегулирования российско-украинского конфликта может стать обеспечение Киева вооружениями и санкционное давление на РФ.

13 сентября сообщалось, что Финляндия поставит Украине 118 млн евро в рамках 25-го пакета военной помощи, общий объем поддержки составляет порядка 2,3 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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