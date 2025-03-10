Финляндия направит на Украину гуманитарную помощь на 16 млн евро
Финляндия направляет на Украину гуманитарную помощь на 16 млн евро. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на министерство иностранных дел.
Помощь будет отправлена на Украину через гуманитарные структуры ООН и Комитет Красного Креста, пишет Yle.
16 февраля президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции заявил, что первым этапом урегулирования российско-украинского конфликта может стать обеспечение Киева вооружениями и санкционное давление на РФ.
13 сентября сообщалось, что Финляндия поставит Украине 118 млн евро в рамках 25-го пакета военной помощи, общий объем поддержки составляет порядка 2,3 млрд евро.