Финляндия отправит Украине 118 млн евро в рамках военной помощи

«С точки зрения безопасности мы находимся в лучшей ситуации за последние десятилетия. Во-первых, Финляндия имеет сильные и современные вооруженные силы. Во-вторых, она является членом НАТО и Европейского Союза, и, наконец, мы также подписали ряд двусторонних оборонных соглашений, в том числе с Соединенными Штатами и Великобританией. Но означает ли это, что мы можем расслабиться? Совсем нет. Мы должны быть и есть такими же бдительными, как и раньше. При этом мы придерживаемся принципа: меньше слов, больше дела», – подчеркнул Стубб.