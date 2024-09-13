Финляндия отправит Украине 118 млн евро в рамках военной помощи
Финляндия поставит Украине 118 млн евро в рамках 25-го пакета военной помощи, общий объем поддержки составит порядка 2,3 млрд евро. Об этом сообщает правительство республики.
«Состояние на Украине продолжает оставаться серьезным. Как и было обещано, Финляндия продолжит оказывать материальную помощь. Наше послание странам-партнерам заключается в том, что мы не должны сдаваться», – заявил министр обороны Антти Хяккянен.
По эксплуатационным причинам, а также для обеспечения безопасной доставки груза в пункт назначения более подробная информация о содержании помощи, способе ее доставки и графике не предоставлялась. Решение было принято утром 13 сентября на совместном заседании президента и правительства.
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Gazeta Wyborcza (GW) утверждал, что финны не боятся конфронтации с Россией.
«С точки зрения безопасности мы находимся в лучшей ситуации за последние десятилетия. Во-первых, Финляндия имеет сильные и современные вооруженные силы. Во-вторых, она является членом НАТО и Европейского Союза, и, наконец, мы также подписали ряд двусторонних оборонных соглашений, в том числе с Соединенными Штатами и Великобританией. Но означает ли это, что мы можем расслабиться? Совсем нет. Мы должны быть и есть такими же бдительными, как и раньше. При этом мы придерживаемся принципа: меньше слов, больше дела», – подчеркнул Стубб.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности этих стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.