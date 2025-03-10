Стармер проведет встречу по вопросу отправки миротворческих сил на Украину

В ходе европейского саммита по Украине 2 марта Стармер рассказал о планах создания «коалиции желающих» – стран, которые будут контролировать соблюдение любой сделки по Украине и обеспечение мира. Ожидается, что в «коалиции желающих» Великобритания возьмет на себя ведущую роль.