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Стармер проведет встречу по вопросу отправки миротворческих сил на Украину

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести онлайн-встречу с представителями стран НАТО и Содружества наций, в ходе которой будет рассмотрен вопрос отправки миротворческих сил на территорию Украины после прекращения огня с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря политика Дэйва Пареса. Мероприятие запланировано на 15 марта.

Парес рассказал, что в предстоящей встрече примут участие союзники Великобритании, которые готовы предоставить свои вооруженные силы для контроля соблюдения любой сделки по Украине и обеспечения мира.

«Мы сосредоточены на поддержке Украины и обеспечении суверенной и безопасной Украины, а также на работе над предложениями по установлению прочного мира», – рассказал Парес.

3 марта стало известно, что Великобритания и Франция планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», которая собирается участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине для обеспечения гарантий безопасности.

В ходе европейского саммита по Украине 2 марта Стармер рассказал о планах создания «коалиции желающих» – стран, которые будут контролировать соблюдение любой сделки по Украине и обеспечение мира. Ожидается, что в «коалиции желающих» Великобритания возьмет на себя ведущую роль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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