Стармер проведет встречу по вопросу отправки миротворческих сил на Украину
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести онлайн-встречу с представителями стран НАТО и Содружества наций, в ходе которой будет рассмотрен вопрос отправки миротворческих сил на территорию Украины после прекращения огня с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря политика Дэйва Пареса. Мероприятие запланировано на 15 марта.
Парес рассказал, что в предстоящей встрече примут участие союзники Великобритании, которые готовы предоставить свои вооруженные силы для контроля соблюдения любой сделки по Украине и обеспечения мира.
«Мы сосредоточены на поддержке Украины и обеспечении суверенной и безопасной Украины, а также на работе над предложениями по установлению прочного мира», – рассказал Парес.
3 марта стало известно, что Великобритания и Франция планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», которая собирается участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине для обеспечения гарантий безопасности.
В ходе европейского саммита по Украине 2 марта Стармер рассказал о планах создания «коалиции желающих» – стран, которые будут контролировать соблюдение любой сделки по Украине и обеспечение мира. Ожидается, что в «коалиции желающих» Великобритания возьмет на себя ведущую роль.