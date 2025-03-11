Песков: оружия Украине хватит и без новых поставок США

Также в ходе конференции Песков призвал не надевать «розовые очки» в связи с действиями США на Украине. По его словам, Россия всегда должна быть готова защищать свои интересы. Поэтому не следует ожидать улучшения ситуации на Украине из-за прекращения поставок военной помощи США. Если же бизнесмен Илон Маск отключит на Украине Starlink, то, по словам Пескова, украинцы быстро получат альтернативу.