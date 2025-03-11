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Песков: оружия Украине хватит и без новых поставок США

Если Киеву отключат Starlink, то, по его словам, украинцы могут быстро получить альтернативу
Ведомости

Завезенного на Украину оружия хватит и без новых поставок из США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции НИУ ВШЭ «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров».

«Вооружений завезено столько, что даже после остановки поставок у украинцев будет еще многие-многие месяцы, чем и на что воевать», – считает представитель Кремля.

Также в ходе конференции Песков призвал не надевать «розовые очки» в связи с действиями США на Украине. По его словам, Россия всегда должна быть готова защищать свои интересы. Поэтому не следует ожидать улучшения ситуации на Украине из-за прекращения поставок военной помощи США. Если же бизнесмен Илон Маск отключит на Украине Starlink, то, по словам Пескова, украинцы быстро получат альтернативу.

Военная помощь США Киеву была приостановлена 4 марта. Решение американский лидер Дональд Трамп принял после скандальной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне 28 февраля.

9 марта Трамп заявил, что для того, чтобы США снова начали оказывать помощь Украине и обмениваться с ней разведывательной информацией, он хотел бы увидеть, что позиция Зеленского по поводу мирных переговоров изменилась. Одного подписания соглашения о редкоземельных металлах с Киевом будет недостаточно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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