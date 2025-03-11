Песков: оружия Украине хватит и без новых поставок США

Песков: оружия Украине хватит и без новых поставок СШАЕсли Киеву отключат Starlink, то, по его словам, украинцы могут быстро получить альтернативу
Завезенного на Украину оружия хватит и без новых поставок из США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции НИУ ВШЭ «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров».
«Вооружений завезено столько, что даже после остановки поставок у украинцев будет еще многие-многие месяцы, чем и на что воевать», – считает представитель Кремля.
Также в ходе конференции Песков призвал не надевать «розовые очки» в связи с действиями США на Украине. По его словам, Россия всегда должна быть готова защищать свои интересы. Поэтому не следует ожидать улучшения ситуации на Украине из-за прекращения поставок военной помощи США. Если же бизнесмен Илон Маск отключит на Украине Starlink, то, по словам Пескова, украинцы быстро получат альтернативу.
Военная помощь США Киеву была приостановлена 4 марта. Решение американский лидер Дональд Трамп принял после скандальной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне 28 февраля.
9 марта Трамп заявил, что для того, чтобы США снова начали оказывать помощь Украине и обмениваться с ней разведывательной информацией, он хотел бы увидеть, что позиция Зеленского по поводу мирных переговоров изменилась. Одного подписания соглашения о редкоземельных металлах с Киевом будет недостаточно.