Лавров: Зеленский не хочет мира на Украине

Лавров: Зеленский не хочет мира на УкраинеПо мнению главы МИД, Киев намерены спасать идеей о миротворцах, но неясно, «что они будут охранять»
Президент Украины Владимир Зеленский не хочет перемирия, «пока все несерьезно», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Трансляция велась на Rutube-канале МИДа РФ.
По словам Лаврова, процесс урегулирования еще не начинался. Министр отметил, что, согласно публичным заявлениям Зеленского, «он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием».
«Он примерно так же этот вопрос ставит. Поэтому пока все это несерьезно», – сказал Лавров.
Российский министр также обратил внимание на большое число предложений по объявлению перемирия и размещению миротворцев на Украине с последующим решением вопросов о границах и др.
«Но вопрос-то у нас простой. <...> Они будут, миротворцы, так сказать, охранять что? Остатки киевского нацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русскую культуру, русский язык, русские СМИ?», – прокомментировал Лавров, отметив, что иначе это выглядит как попытка спасти остатки киевского режима от народного гнева посредством развертывания миротворцев.
11 марта делегации США и Украины начали переговоры в Саудовской Аравии. Американскую делегацию возглавил госсекретарь Марко Рубио, а украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак. В Саудовскую Аравию также приехал президент Украины Владимир Зеленский, но в переговорах он не участвует.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль проинформирует, в каком формате США расскажут о сегодняшних контактах с Украиной.