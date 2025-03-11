Лавров: Зеленский не хочет мира на Украине

По словам Лаврова, процесс урегулирования еще не начинался. Министр отметил, что, согласно публичным заявлениям Зеленского, «он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием».