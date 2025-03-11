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Лавров: Зеленский не хочет мира на Украине

По мнению главы МИД, Киев намерены спасать идеей о миротворцах, но неясно, «что они будут охранять»
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет перемирия, «пока все несерьезно», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Трансляция велась на Rutube-канале МИДа РФ.

По словам Лаврова, процесс урегулирования еще не начинался. Министр отметил, что, согласно публичным заявлениям Зеленского, «он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием».

«Он примерно так же этот вопрос ставит. Поэтому пока все это несерьезно», – сказал Лавров.

Российский министр также обратил внимание на большое число предложений по объявлению перемирия и размещению миротворцев на Украине с последующим решением вопросов о границах и др.

«Но вопрос-то у нас простой. <...> Они будут, миротворцы, так сказать, охранять что? Остатки киевского нацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русскую культуру, русский язык, русские СМИ?», – прокомментировал Лавров, отметив, что иначе это выглядит как попытка спасти остатки киевского режима от народного гнева посредством развертывания миротворцев.

11 марта делегации США и Украины начали переговоры в Саудовской Аравии. Американскую делегацию возглавил госсекретарь Марко Рубио, а украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак. В Саудовскую Аравию также приехал президент Украины Владимир Зеленский, но в переговорах он не участвует.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль проинформирует, в каком формате США расскажут о сегодняшних контактах с Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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