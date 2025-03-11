В Саудовской Аравии начались переговоры представителей США и Украины
Известно, что глава американской делегации – госсекретарь Марко Рубио, а украинской – глава офиса президента Андрей Ермак. Кроме того, в Саудовскую Аравию приехал президент Украины Владимир Зеленский, но в переговорах он не участвует.
Журналистка Fox News Джеки Хайнрих говорила, что американцев на встрече, помимо Рубио, представят спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
11 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль проинформирует, в каком формате США расскажут об их сегодняшних контактах с Украиной. По его словам, Вашингтон «каким-то образом» проинформирует Россию о ходе переговоров в Джидде с представителями Киева.