В Саудовской Аравии начались переговоры представителей США и Украины

11 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль проинформирует, в каком формате США расскажут об их сегодняшних контактах с Украиной. По его словам, Вашингтон «каким-то образом» проинформирует Россию о ходе переговоров в Джидде с представителями Киева.