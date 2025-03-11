Кремль: атака БПЛА на Подмосковье может подпортить тенденцию к переговорам

Кремль: атака БПЛА на Подмосковье может подпортить тенденцию к переговорамПри налете украинских беспилотников погибли три человека
Атака украинских беспилотных летательных аппаратов на Московский регион может подпортить наметившуюся тенденцию к обсуждению урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что самих переговоров пока нет.
Представителя Кремля спросили, может ли атака БПЛА быть попыткой Киева сорвать переговоры или, наоборот, усилить свои позиции. Песков подчеркнул, что на данный момент представители США, по их словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам.
«Пока переговоров нет. Поэтому здесь пока нечего срывать. Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, – это да», – сказал он.
В ночь на 11 марта украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Силы противовоздушной обороны сбили 337 БПЛА, 91 из которых – в небе над Московской областью, сообщало Минобороны. В результате удара БПЛА по парковке возле производственного комплекса «Мираторга» в селе Ям в Домодедово погибли три человека – все они были сотрудниками компании, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, при налете БПЛА на регион есть пострадавшие. Возбуждено дело о теракте.
Песков сообщал, что все ранее принятые меры по защите от беспилотников обеспечивают безопасность Москвы, Московской области и других регионов страны.