Кремль: атака БПЛА на Подмосковье может подпортить тенденцию к переговорам

В ночь на 11 марта украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Силы противовоздушной обороны сбили 337 БПЛА, 91 из которых – в небе над Московской областью, сообщало Минобороны. В результате удара БПЛА по парковке возле производственного комплекса «Мираторга» в селе Ям в Домодедово погибли три человека – все они были сотрудниками компании, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, при налете БПЛА на регион есть пострадавшие. Возбуждено дело о теракте.