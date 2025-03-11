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Кремль: атака БПЛА на Подмосковье может подпортить тенденцию к переговорам

При налете украинских беспилотников погибли три человека
Ведомости

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов на Московский регион может подпортить наметившуюся тенденцию к обсуждению урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что самих переговоров пока нет.

Представителя Кремля спросили, может ли атака БПЛА быть попыткой Киева сорвать переговоры или, наоборот, усилить свои позиции. Песков подчеркнул, что на данный момент представители США, по их словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам.

«Пока переговоров нет. Поэтому здесь пока нечего срывать. Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, – это да», – сказал он.

В ночь на 11 марта украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Силы противовоздушной обороны сбили 337 БПЛА, 91 из которых – в небе над Московской областью, сообщало Минобороны. В результате удара БПЛА по парковке возле производственного комплекса «Мираторга» в селе Ям в Домодедово погибли три человека – все они были сотрудниками компании, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, при налете БПЛА на регион есть пострадавшие. Возбуждено дело о теракте.

Песков сообщал, что все ранее принятые меры по защите от беспилотников обеспечивают безопасность Москвы, Московской области и других регионов страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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