Sky News: США «не хотят слышать» о возвращении Украине прежних границ

Sky News: США «не хотят слышать» о возвращении Украине прежних границСША хотят увидеть, на какие уступки готова пойти Украина для мирного урегулирования конфликта с Россией
Официальные лица США заявили, что «не хотят слышать» о возвращении границ Украины к их положению в 2014 г. или в 2022 г., сообщил Sky News международный корреспондент Алекс Росси.
Росси сообщил, что в ходе переговоров США и Украины в Саудовской Аравии американская сторона хочет увидеть, на какие уступки готов пойти Киев для мирного урегулирования конфликта в стране.
«Похоже, что украинцам придется пойти на довольно болезненные уступки, но есть надежда, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, какой будет форма прекращения огня», – говорит корреспондент.
11 марта в городе Джидда Саудовской Аравии начались переговоры делегаций США и Украины. Главой американской делегации выступает госсекретарь Марко Рубио, а украинской – глава офиса президента Андрей Ермак. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский также находится в Саудовской Аравии, но он не будет принимать участия в переговорах.