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Sky News: США «не хотят слышать» о возвращении Украине прежних границ

США хотят увидеть, на какие уступки готова пойти Украина для мирного урегулирования конфликта с Россией
Ведомости

Официальные лица США заявили, что «не хотят слышать» о возвращении границ Украины к их положению в 2014 г. или в 2022 г., сообщил Sky News международный корреспондент Алекс Росси.

Росси сообщил, что в ходе переговоров США и Украины в Саудовской Аравии американская сторона хочет увидеть, на какие уступки готов пойти Киев для мирного урегулирования конфликта в стране.

«Похоже, что украинцам придется пойти на довольно болезненные уступки, но есть надежда, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, какой будет форма прекращения огня», – говорит корреспондент.

11 марта в городе Джидда Саудовской Аравии начались переговоры делегаций США и Украины. Главой американской делегации выступает госсекретарь Марко Рубио, а украинской – глава офиса президента Андрей Ермак. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский также находится в Саудовской Аравии, но он не будет принимать участия в переговорах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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