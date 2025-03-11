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В Гренландии начались парламентские выборы

Ведомости

В Гренландии начались парламентские выборы, опросы накануне показали, что большинство за сторонниками независимости острова, сообщает The New York Times (NYT). В то же время заявления президента США Дональда Трампа о намерении «так или иначе» получить контроль над Гренландией стали важной темой кампании.

Гренландия является крупнейшим островом в мире, ее население составляет около 57 000 человек. Остров имеет широкую автономию, но ключевые вопросы внешней политики, обороны и безопасности остаются в ведении Копенгагена. В 2024 г. правительство Гренландии представило стратегию внешней политики на 10-летие под названием «Гренландия в мире – ничего о нас без нас».

На фоне выборов власти Гренландии ужесточили меры против иностранного вмешательства, запретив политическим организациям получать зарубежное финансирование. В свою очередь датская разведка (PET) заявила о возможных попытках влияния со стороны России, связав их с желанием Москвы ослабить позиции США и НАТО в регионе.

За день до голосования Трамп обратился к жителям Гренландии, предложив им стать частью США, пообещав инвестиции и создание рабочих мест. «Мы сделаем вас богатыми», – заявил Трамп, сменив жесткий тон на более мягкий, пишет газета.

Но премьер-министр Муте Эгеде назвал такую позицию Вашингтона «пренебрежительной», отметив, что Гренландия требует уважительного отношения. По его словам, политика Трампа делает перспективы сближения с США менее привлекательными. Результаты выборов определят дальнейший вектор отношений Гренландии с Данией, США и другими странами, а также перспективы движения острова к независимости.

При этом сами гренландцы не сильно увлечены политикой. Прошедшие недавно муниципальные выборы вскрыли запросы на решение проблем безработицы, медицины и стоимости жизни граждан. Бюллетени для голосования доставляются отдельно на вертолетах и лодках и перенаправляются в отдаленные поселения на снегоходах. Результаты передаются по электронной почте или, в наиболее изолированных регионах, по спутниковому телефону. Ожидается, что результаты будут объявлены поздно вечером 11 марта, если погода будет благоволить к быстрому подсчету.

В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. Теперь «Фарерские острова и Гренландия имеют свои собственные поля, что усиливает выдающееся положение содружества на королевском гербе».

7 января Дональд Трамп-младший посетил Гренландию. Избранный президент США 10 января опубликовал видео, на котором жители комплементарно высказываются о Трампе, призывают его приобрести остров и критикуют Данию, которая, по заявлению одного из участников видео, не заботится о них. Позже датские СМИ заявили, что «сторонниками Трампа» в Гренландии оказались бездомные и безработные, которых подкупили едой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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