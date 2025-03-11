В Гренландии начались парламентские выборы

При этом сами гренландцы не сильно увлечены политикой. Прошедшие недавно муниципальные выборы вскрыли запросы на решение проблем безработицы, медицины и стоимости жизни граждан. Бюллетени для голосования доставляются отдельно на вертолетах и лодках и перенаправляются в отдаленные поселения на снегоходах. Результаты передаются по электронной почте или, в наиболее изолированных регионах, по спутниковому телефону. Ожидается, что результаты будут объявлены поздно вечером 11 марта, если погода будет благоволить к быстрому подсчету.