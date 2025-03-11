CNN: Уиткофф посетит Москву на этой неделе
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Москву на этой неделе, сообщает CNN со ссылкой на источник.
Собеседник издания не смог подтвердить, планирует ли Уиткофф встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящего визита.
В ходе брифинга 11 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналиста о том, приедет ли Уиткофф в Россию в ближайшее время. При этом Песков рассказал о возможных контактах РФ и США после переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. По его словам, Вашингтон «каким-то образом» проинформирует Россию о ходе переговоров в Джидде с представителями Киева.