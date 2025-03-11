CNN: Уиткофф посетит Москву на этой неделе

В ходе брифинга 11 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналиста о том, приедет ли Уиткофф в Россию в ближайшее время. При этом Песков рассказал о возможных контактах РФ и США после переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. По его словам, Вашингтон «каким-то образом» проинформирует Россию о ходе переговоров в Джидде с представителями Киева.