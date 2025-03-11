Песков не стал комментировать возможность приезда Уиткоффа в Москву
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналиста о том, приедет ли спецпосланник президента США Стив Уиткофф в Москву.
При этом, по его словам, США проинформируют Россию о результатах переговоров с Украиной. «Это нормальная практика», – заявил он. Кремль «своевременно проинформирует», как и когда это сделает американская сторона, уточнил Песков.
6 марта президент Укрианы Владимир Зеленский заявил о планируемой встрече с американской делегацией. Ожидается, что на предстоящих переговорах пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией.
10 марта Уиткофф рассказал агентству Reuters, что на предстоящей встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии представители стран обсудят «территориальные вопросы» и «протоколы безопасности» для Украины.