«Хамас» объявил о начале нового раунда переговоров о прекращении огня

2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился остановить поставки в Газу гуманитарной помощи. Сообщалось, что решение было принято из-за завершения первой фазы сделки об обмене заложников и прекращении огня в анклаве, а также из-за отказа радикальной палестинской группировки «Хамас» принять предложение спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о продолжении перемирия на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.