«Хамас» объявил о начале нового раунда переговоров о прекращении огня
Палестинское движение «Хамас» объявило о начале нового раунда переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, заявил представитель группировки Абдель Рахман Шадид.
«Надеемся, что эти консультации приведут к значительному прогрессу в вопросе начала полноценных переговоров о втором этапе сделки», – сказал Шадид (цитата по ТАСС).
2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился остановить поставки в Газу гуманитарной помощи. Сообщалось, что решение было принято из-за завершения первой фазы сделки об обмене заложников и прекращении огня в анклаве, а также из-за отказа радикальной палестинской группировки «Хамас» принять предложение спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о продолжении перемирия на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.
26 ноября 2024 г. Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Соглашение действовало до 18 февраля.