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«Хамас» объявил о начале нового раунда переговоров о прекращении огня

Ведомости

Палестинское движение «Хамас» объявило о начале нового раунда переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, заявил представитель группировки Абдель Рахман Шадид.

«Надеемся, что эти консультации приведут к значительному прогрессу в вопросе начала полноценных переговоров о втором этапе сделки», – сказал Шадид (цитата по ТАСС).

2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился остановить поставки в Газу гуманитарной помощи. Сообщалось, что решение было принято из-за завершения первой фазы сделки об обмене заложников и прекращении огня в анклаве, а также из-за отказа радикальной палестинской группировки «Хамас» принять предложение спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о продолжении перемирия на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.

26 ноября 2024 г. Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Соглашение действовало до 18 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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