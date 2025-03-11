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Джорджеску заявил об отсутствии свободы в Румынии

Ведомости

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии Кэлин Джорджеску заявил об отсутствии равенства и свободы в его стране. Об этом он заявил в соцсети Х.

«Сегодня мастера [Конституционный суд Румынии] решили: нет равенства, нет свободы, нет братства для румын. Да здравствуют Франция и Брюссель, да здравствует их колония под названием Румыния», – написал он. Джорджеску отметил, что Европа и Румыния стали «мелочными, коррумпированными и находящимися под диктатурой», в то время как США становятся «великими».

Ранее стало известно, что Конституционный суд Румынии отклонил апелляцию победителя первого тура президентских выборов. Теперь Джорджеску не сможет баллотироваться на президентских выборах, которые пройдут в Румынии в мае 2025 г.

9 марта Bloomberg сообщило о запрете румынских властей Джорджеску участвовать в майских президентских выборах, ссылаясь на Центральное избирательное бюро. Бюро объяснило это тем, что поступило более 1000 возражений против его участия, включая обвинения в «антидемократической» и «экстремистской» политике. СМИ сообщали о стычках у здания бюро между сторонниками политика и полицией после оглашения решения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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