«Сегодня мастера [Конституционный суд Румынии] решили: нет равенства, нет свободы, нет братства для румын. Да здравствуют Франция и Брюссель, да здравствует их колония под названием Румыния», – написал он. Джорджеску отметил, что Европа и Румыния стали «мелочными, коррумпированными и находящимися под диктатурой», в то время как США становятся «великими».