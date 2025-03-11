Джорджеску заявил об отсутствии свободы в Румынии
Победитель первого тура президентских выборов в Румынии Кэлин Джорджеску заявил об отсутствии равенства и свободы в его стране. Об этом он заявил в соцсети Х.
«Сегодня мастера [Конституционный суд Румынии] решили: нет равенства, нет свободы, нет братства для румын. Да здравствуют Франция и Брюссель, да здравствует их колония под названием Румыния», – написал он. Джорджеску отметил, что Европа и Румыния стали «мелочными, коррумпированными и находящимися под диктатурой», в то время как США становятся «великими».
Ранее стало известно, что Конституционный суд Румынии отклонил апелляцию победителя первого тура президентских выборов. Теперь Джорджеску не сможет баллотироваться на президентских выборах, которые пройдут в Румынии в мае 2025 г.
9 марта Bloomberg сообщило о запрете румынских властей Джорджеску участвовать в майских президентских выборах, ссылаясь на Центральное избирательное бюро. Бюро объяснило это тем, что поступило более 1000 возражений против его участия, включая обвинения в «антидемократической» и «экстремистской» политике. СМИ сообщали о стычках у здания бюро между сторонниками политика и полицией после оглашения решения.