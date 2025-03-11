Libertatea: конституционный суд Румынии отклонил апелляцию Джорджеску
Конституционный суд Румынии отклонил апелляцию победителя первого тура президентских выборов страны Кэлина Джорджеску, сообщает Libertatea со ссылкой на источник в суде. Теперь Джорджеску не сможет баллотироваться на президентских выборах, которые пройдут в Румынии в мае 2025 г.
9 марта Bloomberg сообщило о запрете румынских властей Джорджеску участвовать в майских президентских выборах, ссылаясь на Центральное избирательное бюро. Бюро объяснило это тем, что поступило более 1000 возражений против его участия, включая обвинения в «антидемократической» и «экстремистской» политике. СМИ сообщали о стычках у здания бюро между сторонниками политика и полицией после оглашения решения.
При этом 8 марта телеканал Realitatea TV сообщил, что конституционный суд отклонил все апелляции против кандидатов, включая апелляции против Джорджеску.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые выборы, проводимые в Румынии без участия политика, будут нелегитимными.
4 мая в Румынии пройдут повторные президентские выборы. В ноябре 2024 г. Джорджеску лидировал, но в декабре суд отменил результаты из-за «иностранного вмешательства», доказательства которого не представлены. 26 февраля румынские правоохранители задержали и допросили Джорджеску, обвинив его в призывах к действиям против конституционного строя, сообщении недостоверной информации и участии в фашистской организации. Джорджеску отверг все обвинения и связал свое преследование с политикой.