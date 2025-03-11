Libertatea: конституционный суд Румынии отклонил апелляцию Джорджеску

4 мая в Румынии пройдут повторные президентские выборы. В ноябре 2024 г. Джорджеску лидировал, но в декабре суд отменил результаты из-за «иностранного вмешательства», доказательства которого не представлены. 26 февраля румынские правоохранители задержали и допросили Джорджеску, обвинив его в призывах к действиям против конституционного строя, сообщении недостоверной информации и участии в фашистской организации. Джорджеску отверг все обвинения и связал свое преследование с политикой.