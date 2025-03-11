Песков заявил о нелегитимности любых выборов в Румынии без участия Джорджеску

4 мая в Румынии состоятся повторные президентские выборы. В первом туре голосования в ноябре 2024 г. наибольшее количество голосов набрал Джорджеску, но в декабре КС отменил результаты голосования якобы из-за «иностранного вмешательства», доказательства которого не представлены до сих пор. 26 февраля румынские правоохранители задержали и допросили Джорджеску, после чего отпустили. Генпрокуратура страны обвинила политика в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, в сообщении недостоверной информации, в даче ложных показаний, в участии в фашистской организации, в публичном продвижении культа личностей, виновных в совершении геноцида и военных преступлениях, в создании антисемитской организации. Джорджеску отверг все обвинения, связав свое преследование с политикой.