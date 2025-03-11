Песков заявил о нелегитимности любых выборов в Румынии без участия Джорджеску
Любые выборы, проводимые в Румынии без участия политика Кэлина Джорджеску, будут нелегитимными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прессе.
О том, что власти Румынии запретили Джорджеску участвовать в майских президентских выборах, 9 марта писало Bloomberg со ссылкой на Центральное избирательное бюро (аналог ЦИК) страны. Бюро объяснило отказ зарегистрировать его кандидатом тем, что поступило более 1000 возражений против его участия, в которых были обвинения в проведении «антидемократической» или «экстремистской» политики. Агентство отмечало, что такое решение может привести к нарастанию политической напряженности в Румынии. СМИ сообщали, что после оглашения решения возле здания Центрального избирательного бюро произошли стычки между сторонниками политика и правоохранителями.
При этом 8 марта телеканал Realitatea TV сообщил, что Конституционный суд (КС) Румынии отклонил все апелляции, поданные против кандидатов, которые хотят принять участие в президентских выборах, включая апелляции против Джорджеску.
4 мая в Румынии состоятся повторные президентские выборы. В первом туре голосования в ноябре 2024 г. наибольшее количество голосов набрал Джорджеску, но в декабре КС отменил результаты голосования якобы из-за «иностранного вмешательства», доказательства которого не представлены до сих пор. 26 февраля румынские правоохранители задержали и допросили Джорджеску, после чего отпустили. Генпрокуратура страны обвинила политика в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, в сообщении недостоверной информации, в даче ложных показаний, в участии в фашистской организации, в публичном продвижении культа личностей, виновных в совершении геноцида и военных преступлениях, в создании антисемитской организации. Джорджеску отверг все обвинения, связав свое преследование с политикой.