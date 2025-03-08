КС Румынии отклонил апелляции против допуска Джорджеску до участия в выборах

7 марта Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что власти Румынии не намерены допускать политика Джорджеску к участию в повторных президентских выборах. По данным газеты, кандидатуру политика хотели отклонить из-за уголовного расследования. Его обвиняют в попытке свержения конституционного строя с помощью «фашистских группировок», что может грозить ему тюремным заключением сроком более чем на 10 лет.