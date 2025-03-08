КС Румынии отклонил апелляции против допуска Джорджеску до участия в выборах
Конституционный суд Румынии отклонил все апелляции, поданные против кандидатов, которые хотят принять участие в президентских выборах, включая апелляции против Кэлина Джорджеску. Об этом со ссылкой на заявление суда сообщает телеканал Realitatea TV.
Президентские выборы пройдут в Румынии 4 мая. В сообщении КС отмечается, что суд на заседании 8 марта рассмотрел четыре обращения, и по итогам обсуждения единогласно отклонил апелляции как неприемлемые, поскольку они не соответствуют предусмотренным законом процессуальным условиям.
7 марта Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что власти Румынии не намерены допускать политика Джорджеску к участию в повторных президентских выборах. По данным газеты, кандидатуру политика хотели отклонить из-за уголовного расследования. Его обвиняют в попытке свержения конституционного строя с помощью «фашистских группировок», что может грозить ему тюремным заключением сроком более чем на 10 лет.
Джорджеску после задержания получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля.
Политик лидировал по итогам первого тура президентских выборов, аннулированных в декабре 2024 г. Конституционным судом страны из-за иностранного вмешательства. Генеральная прокуратура Румынии обвинила Джорджеску в шести правонарушениях. Кандидата в президенты обвиняют в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, в сообщении недостоверной информации, в даче ложных показаний, в участии в фашистской организации, в публичном продвижении культа личностей, виновных в совершении геноцида и военных преступлениях, в создании антисемитской организации.