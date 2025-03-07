FT: власти Румынии не намерены допускать Джорджеску к выборам
Власти Румынии не намерены допускать политика Кэлина Джрджеску к участию в повторных президентских выборах, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что кандидатура Джрджеску на пост президента, скорее всего, будет отклонена из-за уголовного расследования. Политика обвиняют в попытке свержения конституционного строя с помощью «фашистских группировок», что может грозить ему тюремным заключением сроком более чем на 10 лет.
26 февраля правоохранительные органы задержали Джорджеску. Генеральная прокуратура Румынии обвинила его в шести правонарушениях. Кандидата в президенты обвиняют в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, в сообщении недостоверной информации, в даче ложных показаний, в участии в фашистской организации, в публичном продвижении культа личностей, виновных в совершении геноцида и военных преступлений, в создании антисемитской организации. Сам он эти обвинения опроверг, назвав свое преследование политическим. По итогам первого тура президентских выборов, результаты которого были отменены, Джорджеску набрал больше всего голосов.
После допроса кандидата в президент отпустили, Джорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля. Сообщалось также, что Джорджеску запрещается публиковать контент в социальных сетях и носить оружие.