FT: власти Румынии не намерены допускать Джорджеску к выборам

26 февраля правоохранительные органы задержали Джорджеску. Генеральная прокуратура Румынии обвинила его в шести правонарушениях. Кандидата в президенты обвиняют в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, в сообщении недостоверной информации, в даче ложных показаний, в участии в фашистской организации, в публичном продвижении культа личностей, виновных в совершении геноцида и военных преступлений, в создании антисемитской организации. Сам он эти обвинения опроверг, назвав свое преследование политическим. По итогам первого тура президентских выборов, результаты которого были отменены, Джорджеску набрал больше всего голосов.