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FT: власти Румынии не намерены допускать Джорджеску к выборам

Ведомости

Власти Румынии не намерены допускать политика Кэлина Джрджеску к участию в повторных президентских выборах, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что кандидатура Джрджеску на пост президента, скорее всего, будет отклонена из-за уголовного расследования. Политика обвиняют в попытке свержения конституционного строя с помощью «фашистских группировок», что может грозить ему тюремным заключением сроком более чем на 10 лет.

26 февраля правоохранительные органы задержали Джорджеску. Генеральная прокуратура Румынии обвинила его в шести правонарушениях. Кандидата в президенты обвиняют в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, в сообщении недостоверной информации, в даче ложных показаний, в участии в фашистской организации, в публичном продвижении культа личностей, виновных в совершении геноцида и военных преступлений, в создании антисемитской организации. Сам он эти обвинения опроверг, назвав свое преследование политическим. По итогам первого тура президентских выборов, результаты которого были отменены, Джорджеску набрал больше всего голосов.

После допроса кандидата в президент отпустили, Джорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля. Сообщалось также, что Джорджеску запрещается публиковать контент в социальных сетях и носить оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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