Кандидата в президенты Румынии после допроса отпустили под подписку о невыезде

Генеральная прокуратура Румынии обвинила Джорджеску в шести правонарушениях. Кандидата в президенты обвиняют в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, в сообщении недостоверной информации, в даче ложных показаний, в участии в фашистской организации, в публичном продвижении культа личностей, виновных в совершении геноцида и военных преступлениях, в создании антисемитской организации.