Кандидата в президенты Румынии после допроса отпустили под подписку о невыезде
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля, сообщает телеканал Realitatea TV.
Отмечается, что генеральная прокуратура начала судебное преследование Джорджеску и будет расследовать его под судебным контролем в течение 60 дней. Самым серьезном обвинением в отношении кандидата в президенты названо подстрекательство к действиям против конституционного порядка.
Сообщается, что Джорджеску также запрещается публиковать контент в социальных сетях и носить оружие.
26 февраля в Румынии правоохранительные органы задержали Джорджеску, который лидировал по итогам первого тура президентских выборов, аннулированных в декабре 2024 г. Конституционным судом страны якобы из-за иностранного вмешательства.
Генеральная прокуратура Румынии обвинила Джорджеску в шести правонарушениях. Кандидата в президенты обвиняют в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, в сообщении недостоверной информации, в даче ложных показаний, в участии в фашистской организации, в публичном продвижении культа личностей, виновных в совершении геноцида и военных преступлениях, в создании антисемитской организации.