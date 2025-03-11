ЕС поддерживает предложение о 30-дневном перемирии на Украине
Евросоюз (ЕС) поддерживает предложение о перемирии на Украине и объявление о возобновлении военных поставок США. Об этом в соцсети X объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды о переговорах между США и Украиной, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США», – написала она.
Фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов сыграть свою роль вместе со своими партнерами в предстоящих мирных переговорах.
11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между представителями США и Украины. Украинский МИД заявил, что основными темами были двусторонние отношения и путь к миру с Россией.
По итогам встречи было опубликовано совместное заявление, где Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию, Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы, а переговорные группы начнут работу по достижению мира. Результатом переговоров также стало решение Вашингтона о немедленном возобновлении обмена разведданными и восстановлении военной помощи Украине.
Позже Ермак сообщил, что на следующей неделе команды начнут обсуждать прекращение огня на 30 дней на техническом экспертном уровне. Украинская сторона подчеркнула необходимость участия Европы в процессе урегулирования, а США и Украина подтвердили намерение продолжить работу в этом направлении.