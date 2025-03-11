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ЕС поддерживает предложение о 30-дневном перемирии на Украине

Ведомости

Евросоюз (ЕС) поддерживает предложение о перемирии на Украине и объявление о возобновлении военных поставок США. Об этом в соцсети X объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды о переговорах между США и Украиной, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США», – написала она.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов сыграть свою роль вместе со своими партнерами в предстоящих мирных переговорах.

11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между представителями США и Украины. Украинский МИД заявил, что основными темами были двусторонние отношения и путь к миру с Россией.

По итогам встречи было опубликовано совместное заявление, где Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию, Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы, а переговорные группы начнут работу по достижению мира. Результатом переговоров также стало решение Вашингтона о немедленном возобновлении обмена разведданными и восстановлении военной помощи Украине. 

Позже Ермак сообщил, что на следующей неделе команды начнут обсуждать прекращение огня на 30 дней на техническом экспертном уровне. Украинская сторона подчеркнула необходимость участия Европы в процессе урегулирования, а США и Украина подтвердили намерение продолжить работу в этом направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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