ЕС поддерживает предложение о 30-дневном перемирии на Украине

По итогам встречи было опубликовано совместное заявление, где Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию, Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы, а переговорные группы начнут работу по достижению мира. Результатом переговоров также стало решение Вашингтона о немедленном возобновлении обмена разведданными и восстановлении военной помощи Украине.