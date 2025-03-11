Президент Словакии изучит петицию об отмене санкций в отношении России
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что изучит петицию, инициированную гражданским объединением «Брат за брата», которая призывает к проведению референдума об отмене европейских санкций против России. Документ, собравший более 450 000 подписей, был передан главе государства 11 марта.
Пеллегрини признал, что определенные виды ограничительных мер негативно сказываются на словацкой экономике и промышленности. Однако он подчеркнул, что вопрос санкционной политики решается на уровне Европейского совета (ЕС), где Словакия представлена премьер-министром.
«Я должен внимательно ознакомиться с этим документом и понять, содержит ли он конкретный вопрос для вынесения на референдум. Если такого пункта нет, то речь идет о массовом общественном призыве к правительству изменить свою позицию в ходе обсуждений на уровне ЕС», – отметил президент (цитата по «РИА Новости»).
Он напомнил, что до настоящего времени Братислава поддерживала все санкционные решения ЕС, однако мнение граждан по этому вопросу также должно быть учтено. Теперь судьба инициативы зависит от юридического анализа и возможных шагов со стороны властей.
24 февраля главы МИД стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против РФ. Ключевым стал запрет ввоза российского необработанного алюминия. Включению металла в прошлые 15 пакетов сопротивлялись профильные ассоциации союза.
Новый список ограничений содержит 83 записи. В частности, он включает 48 индивидуальных лиц и 35 организаций. Кроме того, Совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда так называемого теневого флота РФ, а также тех, кто, по мнению ЕС, поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.