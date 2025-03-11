Президент Словакии изучит петицию об отмене санкций в отношении России

Новый список ограничений содержит 83 записи. В частности, он включает 48 индивидуальных лиц и 35 организаций. Кроме того, Совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда так называемого теневого флота РФ, а также тех, кто, по мнению ЕС, поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.