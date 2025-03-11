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Президент Словакии изучит петицию об отмене санкций в отношении России

Ведомости

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что изучит петицию, инициированную гражданским объединением «Брат за брата», которая призывает к проведению референдума об отмене европейских санкций против России. Документ, собравший более 450 000 подписей, был передан главе государства 11 марта.

Пеллегрини признал, что определенные виды ограничительных мер негативно сказываются на словацкой экономике и промышленности. Однако он подчеркнул, что вопрос санкционной политики решается на уровне Европейского совета (ЕС), где Словакия представлена премьер-министром.

«Я должен внимательно ознакомиться с этим документом и понять, содержит ли он конкретный вопрос для вынесения на референдум. Если такого пункта нет, то речь идет о массовом общественном призыве к правительству изменить свою позицию в ходе обсуждений на уровне ЕС», – отметил президент (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что до настоящего времени Братислава поддерживала все санкционные решения ЕС, однако мнение граждан по этому вопросу также должно быть учтено. Теперь судьба инициативы зависит от юридического анализа и возможных шагов со стороны властей.

24 февраля главы МИД стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против РФ. Ключевым стал запрет ввоза российского необработанного алюминия. Включению металла в прошлые 15 пакетов сопротивлялись профильные ассоциации союза.

Новый список ограничений содержит 83 записи. В частности, он включает 48 индивидуальных лиц и 35 организаций. Кроме того, Совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда так называемого теневого флота РФ, а также тех, кто, по мнению ЕС, поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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