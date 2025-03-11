Ермак: команды США и Украины обсудят прекращение огня на следующей неделе
Представители США и Украины на следующей неделе проведут технический раунд переговоров о режиме прекращения огня. Об этом заявил глава офиса президента республики Андрей Ермак во время брифинга после переговоров делегаций в Саудовской Аравии, передает «РБК-Украина».
«На следующей неделе мы договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить о прекращении огня на 30 дней», – сказал Ермак.
11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.
Президент США Дональд Трамп заявил, выступая перед журналистами в Белом доме, что надеется поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным уже на этой неделе.
Представители российской власти ранее неоднократно говорили о необходимости долговременного перемирия, а не кратковременной паузы. В частности, об этом 20 января сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.