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Ермак: команды США и Украины обсудят прекращение огня на следующей неделе

Ведомости

Представители США и Украины на следующей неделе проведут технический раунд переговоров о режиме прекращения огня. Об этом заявил глава офиса президента республики Андрей Ермак во время брифинга после переговоров делегаций в Саудовской Аравии, передает «РБК-Украина».

«На следующей неделе мы договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить о прекращении огня на 30 дней», – сказал Ермак.

11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. 

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая перед журналистами в Белом доме, что надеется поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным уже на этой неделе.

Представители российской власти ранее неоднократно говорили о необходимости долговременного перемирия, а не кратковременной паузы. В частности, об этом 20 января сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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