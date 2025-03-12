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Левитт: Трамп поставил Зеленского на место

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поставил украинского лидера Владимира Зеленского на место, он дал понять, что стремление Соединенных Штатов к мирному соглашению – серьезное, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в беседе с Fox News.

«Он [Трамп] – главный переговорщик, и он поставил Зеленского на место и сказал ему, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение», – сказала Левитт (цитата по ТАСС).

Представитель Белого дома подчеркнула, что США довольны тем, как сложилась сделка с Украиной, и надеются, что «это будет продолжаться долго и вечно – такова цель президента Трампа».

11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между представителями США и Украины. В совместном заявлении Соединенных Штатов и Украины говорится, что Киев согласился на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Переговорные группы Украины и США начнут работу по достижению прочного мира. Трамп выразил надежду на полное прекращение огня в республике «в течение ближайших нескольких дней».

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила «Ведомостям», что Россия не исключает контактов с представителями США в ближайшие дни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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