Левитт: Трамп поставил Зеленского на место
Президент США Дональд Трамп поставил украинского лидера Владимира Зеленского на место, он дал понять, что стремление Соединенных Штатов к мирному соглашению – серьезное, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в беседе с Fox News.
«Он [Трамп] – главный переговорщик, и он поставил Зеленского на место и сказал ему, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение», – сказала Левитт (цитата по ТАСС).
Представитель Белого дома подчеркнула, что США довольны тем, как сложилась сделка с Украиной, и надеются, что «это будет продолжаться долго и вечно – такова цель президента Трампа».
11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между представителями США и Украины. В совместном заявлении Соединенных Штатов и Украины говорится, что Киев согласился на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Переговорные группы Украины и США начнут работу по достижению прочного мира. Трамп выразил надежду на полное прекращение огня в республике «в течение ближайших нескольких дней».
Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила «Ведомостям», что Россия не исключает контактов с представителями США в ближайшие дни.