Левитт: Трамп поставил Зеленского на место

11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между представителями США и Украины. В совместном заявлении Соединенных Штатов и Украины говорится, что Киев согласился на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Переговорные группы Украины и США начнут работу по достижению прочного мира. Трамп выразил надежду на полное прекращение огня в республике «в течение ближайших нескольких дней».