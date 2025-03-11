Захарова допустила контакты РФ с представителями США в ближайшее время

Ранее 11 марта в саудовской Джидде завершились переговоры между американской и украинской делегациями, которые проходили без лидеров этих стран. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.