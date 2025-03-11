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Захарова допустила контакты РФ с представителями США в ближайшее время

Ведомости

Российская сторона не исключает контакты с представителями США в ближайшие дни, заявила «Ведомостям» официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее 11 марта в саудовской Джидде завершились переговоры между американской и украинской делегациями, которые проходили без лидеров этих стран. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. 

Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Россия проведут встречи по Украине 11 или 12 марта, передавал Reuters. Выступая перед журналистами в Белом доме он сказал, что надеется поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», – заявила Захарова.

6 марта официальный представитель российского МИДа сообщила, что франко-британский план об установлении месячного перемирия на Украине якобы является попыткой добиться передышки для «агонизирующего киевского режима», чтобы не допустить обвала фронта. По ее словам, эту паузу Украина при помощи своих союзников на Западе использует для укрепления собственного военного потенциала и последующих попыток реванша.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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