Захарова допустила контакты РФ с представителями США в ближайшее время
Российская сторона не исключает контакты с представителями США в ближайшие дни, заявила «Ведомостям» официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Ранее 11 марта в саудовской Джидде завершились переговоры между американской и украинской делегациями, которые проходили без лидеров этих стран. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.
Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Россия проведут встречи по Украине 11 или 12 марта, передавал Reuters. Выступая перед журналистами в Белом доме он сказал, что надеется поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе.
«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», – заявила Захарова.
6 марта официальный представитель российского МИДа сообщила, что франко-британский план об установлении месячного перемирия на Украине якобы является попыткой добиться передышки для «агонизирующего киевского режима», чтобы не допустить обвала фронта. По ее словам, эту паузу Украина при помощи своих союзников на Западе использует для укрепления собственного военного потенциала и последующих попыток реванша.