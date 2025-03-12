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Al Mayadeen: переговоры в Дохе по ситуации в Газе не привели к прогрессу

Ведомости

Переговоры между Израилем и группировкой «Хамас» о новой сделке по освобождению заключенных и прекращению огня в Газе пока не привели к прогрессу, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на неназванного представителя палестинского сопротивления.

«Переговоры израильской делегации в Дохе с катарскими посредниками не привели ни к какому прогрессу», – цитирует телеканал собеседника.

Источник считает, что Израиль ответственен за срыв переговоров «из-за настояния его делегации не вступать во вторую фазу переговоров». По его словам, делегация еврейского государства требует освобождения значительного количества заключенных «в обмен на освобождение ряда палестинских заключенных и продление первого этапа». Представитель палестинского сопротивления добавил, что визит в Доху спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа «может улучшить условия для переговоров».

11 марта представитель «Хамаса» Абдель Рахман Шадид объявил о начале нового раунда переговоров о прекращении огня. По данным Al Mayadeen, он надеется, что этот раунд «приведет к ощутимому прогрессу на пути к началу второго этапа переговоров и проложит путь к прекращению агрессии, выводу войск из сектора Газа и завершению сделки по обмену пленными».

2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился прекратить поставки в Газу гуманитарной помощи в связи с завершением первой фазы сделки об обмене заложников и прекращении огня в анклаве. Причиной также стал отказ «Хамаса» принять предложение Уиткоффа о продолжении перемирия на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.

26 ноября 2024 г. Нетаньяху сообщал, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Соглашение действовало до 18 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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