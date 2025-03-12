Al Mayadeen: переговоры в Дохе по ситуации в Газе не привели к прогрессу
Переговоры между Израилем и группировкой «Хамас» о новой сделке по освобождению заключенных и прекращению огня в Газе пока не привели к прогрессу, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на неназванного представителя палестинского сопротивления.
«Переговоры израильской делегации в Дохе с катарскими посредниками не привели ни к какому прогрессу», – цитирует телеканал собеседника.
Источник считает, что Израиль ответственен за срыв переговоров «из-за настояния его делегации не вступать во вторую фазу переговоров». По его словам, делегация еврейского государства требует освобождения значительного количества заключенных «в обмен на освобождение ряда палестинских заключенных и продление первого этапа». Представитель палестинского сопротивления добавил, что визит в Доху спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа «может улучшить условия для переговоров».
11 марта представитель «Хамаса» Абдель Рахман Шадид объявил о начале нового раунда переговоров о прекращении огня. По данным Al Mayadeen, он надеется, что этот раунд «приведет к ощутимому прогрессу на пути к началу второго этапа переговоров и проложит путь к прекращению агрессии, выводу войск из сектора Газа и завершению сделки по обмену пленными».
2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился прекратить поставки в Газу гуманитарной помощи в связи с завершением первой фазы сделки об обмене заложников и прекращении огня в анклаве. Причиной также стал отказ «Хамаса» принять предложение Уиткоффа о продолжении перемирия на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.
26 ноября 2024 г. Нетаньяху сообщал, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Соглашение действовало до 18 февраля.