Al Mayadeen: переговоры в Дохе по ситуации в Газе не привели к прогрессу

11 марта представитель «Хамаса» Абдель Рахман Шадид объявил о начале нового раунда переговоров о прекращении огня. По данным Al Mayadeen, он надеется, что этот раунд «приведет к ощутимому прогрессу на пути к началу второго этапа переговоров и проложит путь к прекращению агрессии, выводу войск из сектора Газа и завершению сделки по обмену пленными».