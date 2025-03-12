ТАСС: Украина хочет обвинить Россию в обстрелах Красноармейска
Украинские военные проводят массированные артиллерийские обстрелы города Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы потом обвинить в этом Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от силовых структур.
По информации источника агентства, ВСУ пытаются устроить провокации. Для этого они ведут огонь по центру города, а также по его западной и юго-западной частям. В основном используются тяжелые артиллерийские орудия.
«Цель – обвинить Россию, привлечь к этому как можно больше внимания», – сообщили в силовых структурах.
Также, по данным источников агентства, украинские военные применяют беспилотники для нанесения ударов как по гражданскому населению, так и по уцелевшим зданиям.
11 февраля стало известно, что российские войска взяли под контроль поселок Горького в ДНР. Там вели бои подразделения «Южной» группировки войск РФ. По данным Минобороны, за сутки ВСУ лишились до 295 человек личного состава, трех танков, девяти боевых бронированных машин, семи артиллерийских орудий, трех складов боеприпасов и двух станций радиоэлектронной борьбы.