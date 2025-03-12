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ТАСС: Украина хочет обвинить Россию в обстрелах Красноармейска

Ведомости

Украинские военные проводят массированные артиллерийские обстрелы города Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы потом обвинить в этом Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от силовых структур.

По информации источника агентства, ВСУ пытаются устроить провокации. Для этого они ведут огонь по центру города, а также по его западной и юго-западной частям. В основном используются тяжелые артиллерийские орудия.

«Цель – обвинить Россию, привлечь к этому как можно больше внимания», – сообщили в силовых структурах.

Также, по данным источников агентства, украинские военные применяют беспилотники для нанесения ударов как по гражданскому населению, так и по уцелевшим зданиям.

11 февраля стало известно, что российские войска взяли под контроль поселок Горького в ДНР. Там вели бои подразделения «Южной» группировки войск РФ. По данным Минобороны, за сутки ВСУ лишились до 295 человек личного состава, трех танков, девяти боевых бронированных машин, семи артиллерийских орудий, трех складов боеприпасов и двух станций радиоэлектронной борьбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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