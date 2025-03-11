Российские войска взяли под контроль поселок Горького в ДНР

В ходе столкновений украинская сторона понесла потери: до 295 человек личного состава, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе пять американских бронетранспортеров М113, три пикапа, семь артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.