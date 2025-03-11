Российские войска взяли под контроль поселок Горького в ДНР
Российские войска взяли под контроль поселок Горького в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Его взяли под контроль подразделениями «Южной» группировки войск России.
По данным военного ведомства, за минувшие сутки российские войска нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных и мотопехотной бригад вооруженных сил Украины, а также бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии. Бои шли в районах Клебан-Быка, Берестока, Васюковки, Дроновки, Константиновки, Розовки и Тарасовки в ДНР.
В ходе столкновений украинская сторона понесла потери: до 295 человек личного состава, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе пять американских бронетранспортеров М113, три пикапа, семь артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
11 марта Министерство обороны сообщило об освобождении 12 населенных пунктов и более 100 кв. км территории в Курской области. На территории региона действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что операция по заходу ВС РФ в Суджу по газовой трубе будет вписана в историю спецоперации. Бойцы на протяжении шести суток ползли по трубе 14 км, чтобы зайти в тыл врага.