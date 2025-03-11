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Российские войска взяли под контроль поселок Горького в ДНР

Ведомости

Российские войска взяли под контроль поселок Горького в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Его взяли под контроль подразделениями «Южной» группировки войск России.

По данным военного ведомства, за минувшие сутки российские войска нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных и мотопехотной бригад вооруженных сил Украины, а также бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии. Бои шли в районах Клебан-Быка, Берестока, Васюковки, Дроновки, Константиновки, Розовки и Тарасовки в ДНР.

В ходе столкновений украинская сторона понесла потери: до 295 человек личного состава, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе пять американских бронетранспортеров М113, три пикапа, семь артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

11 марта Министерство обороны сообщило об освобождении 12 населенных пунктов и более 100 кв. км территории в Курской области. На территории региона действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что операция по заходу ВС РФ в Суджу по газовой трубе будет вписана в историю спецоперации. Бойцы на протяжении шести суток ползли по трубе 14 км, чтобы зайти в тыл врага.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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