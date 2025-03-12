Кабмин Франции не поддерживает конфискацию замороженных активов РФ
На данный момент Франция не поддерживает идею конфискации замороженных российских активов, но продолжает изучать связанные с этим возможности, заявила министр-делегат при МИД Франции по делам внешней торговли Софи Прима в эфире Sud Radio.
По словам Примы, решение о конфискации может иметь «системные эффекты» для экономики Франции и Европейского союза (ЕС), поскольку в их банках находятся активы многих других неевропейских стран.
7 марта стало известно, что генеральный прокурор Англии и Уэльса лорд Ричард Хермер предостерег министров от конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине, поскольку данный шаг может быть расценен как нарушение международного права. За свою позицию он подвергся критике со стороны нескольких членов британского правительства.
Власти РФ неоднократно называли изъятие заблокированных активов воровством и предупреждали о серьезных последствиях в случае принятия такой меры. Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен также не раз предупреждала, что изъятие российских заблокированных активов может вызвать незапланированные последствия, которые негативно скажутся на международной финансовой системе.