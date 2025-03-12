Кабмин Франции не поддерживает конфискацию замороженных активов РФ

7 марта стало известно, что генеральный прокурор Англии и Уэльса лорд Ричард Хермер предостерег министров от конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине, поскольку данный шаг может быть расценен как нарушение международного права. За свою позицию он подвергся критике со стороны нескольких членов британского правительства.