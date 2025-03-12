Reuters: Россия может выдвинуть свои условия для 30-дневнего прекращения огня

В ходе брифинга 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможные контакты с США на высшем уровне при такой необходимости, но на данный момент с американской стороны не поступало запроса о переговорах главы США Дональда Трампа с Путиным.