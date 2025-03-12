Reuters: Россия может выдвинуть свои условия для 30-дневнего прекращения огня
Российская сторона может выдвинуть ряд условий для принятия соглашения о 30-дневном прекращении огня, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный российский источник.
Собеседник агентства сообщил, что возможное соглашение должно учитывать российские успехи на поле боя и «озабоченности Москвы». Кремль намерен согласовать условия любого прекращения огня и получить какие-то гарантии, говорится в сообщении.
«У [президента РФ Владимира] Путина сильная позиция, потому что Россия идет вперед», – заявил собеседник агентства.
После переговоров американской и украинской делегаций, которые состоялись в Саудовской Аравии 11 марта, стороны опубликовали совместное заявление, согласно которому Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.
В ходе брифинга 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможные контакты с США на высшем уровне при такой необходимости, но на данный момент с американской стороны не поступало запроса о переговорах главы США Дональда Трампа с Путиным.