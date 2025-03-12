Песков: договоренности с Вашингтоном о встрече президентов пока нет

11 марта Трамп сообщил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным на этой неделе. Согласно совместному заявлению Украины и США по итогам переговоров в Саудовской Аравии, Вашингтон взял на себя обязательство довести предложение украинской стороны о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления по взаимному согласию до Москвы.