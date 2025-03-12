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Песков: договоренности с Вашингтоном о встрече президентов пока нет

Ведомости

Со стороны США не поступало запроса о переговорах американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Вместе с этим Песков не исключил возможные контакты с США на высшем уровне при такой необходимости.

11 марта Трамп сообщил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным на этой неделе. Согласно совместному заявлению Украины и США по итогам переговоров в Саудовской Аравии, Вашингтон взял на себя обязательство довести предложение украинской стороны о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления по взаимному согласию до Москвы.

В городе Джидда Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры между представителями США и Украины. По данным украинского МИДа, ключевыми темами были заявлены двусторонние отношения этих стран и путь к миру с Россией. По итогам первого раунда переговоров глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча с командой США началась «очень конструктивно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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