Песков: договоренности с Вашингтоном о встрече президентов пока нет
Со стороны США не поступало запроса о переговорах американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Вместе с этим Песков не исключил возможные контакты с США на высшем уровне при такой необходимости.
11 марта Трамп сообщил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным на этой неделе. Согласно совместному заявлению Украины и США по итогам переговоров в Саудовской Аравии, Вашингтон взял на себя обязательство довести предложение украинской стороны о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления по взаимному согласию до Москвы.
В городе Джидда Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры между представителями США и Украины. По данным украинского МИДа, ключевыми темами были заявлены двусторонние отношения этих стран и путь к миру с Россией. По итогам первого раунда переговоров глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча с командой США началась «очень конструктивно».