Минобороны заявило о взятии под контроль сел Днепроэнергия и Новомарково в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль села Днепроэнергия и Новомарково в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
Населенный пункт Днепроэнергия взяли подразделения группировки войск «Восток», а Новомарково – подразделения «Южной» группировки, следует из сообщения.
Кроме того, 12 марта Минобороны заявило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Курской области.
11 марта Российские войска взяли под контроль поселок Горького в Донецкой народной республике. Уточнялось, что боевая задача была выполнена подразделениями «Южной» группировки войск.