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Рубио объявил об обсуждении с Киевом вопроса территориальных уступок

Ведомости

США обсуждали с Украиной вопрос территориальных уступок. Об этом сообщил государственный секретарь Марко Рубио, передают «РИА Новости».

При этом, по его словам, Украине необходимы дополнительные средства сдерживания от будущих нападений.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии начались переговоры представителей США и Украины. Американскую делегацию возглавил Рубио, а украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак.

12 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучает совместное заявление представителей США и Украины по итогам их переговоров в саудовской Джидде и ожидает информирования по деталям встречи от американских представителей делегации – Рубио и советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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