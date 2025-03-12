Рубио объявил об обсуждении с Киевом вопроса территориальных уступок

12 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучает совместное заявление представителей США и Украины по итогам их переговоров в саудовской Джидде и ожидает информирования по деталям встречи от американских представителей делегации – Рубио и советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца.