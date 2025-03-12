Рубио объявил об обсуждении с Киевом вопроса территориальных уступок
США обсуждали с Украиной вопрос территориальных уступок. Об этом сообщил государственный секретарь Марко Рубио, передают «РИА Новости».
При этом, по его словам, Украине необходимы дополнительные средства сдерживания от будущих нападений.
11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии начались переговоры представителей США и Украины. Американскую делегацию возглавил Рубио, а украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак.
12 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучает совместное заявление представителей США и Украины по итогам их переговоров в саудовской Джидде и ожидает информирования по деталям встречи от американских представителей делегации – Рубио и советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца.