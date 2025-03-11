Уолтц охарактеризовал переговоры Украины и США в Джидде словом «продвигаемся»

Международный корреспондент Алекс Росси сообщил Sky News, что официальные лица США заявили, что «не хотят слышать» о возвращении границ Украины к их положению в 2014 г. или в 2022 г. Росси рассказал, что в ходе переговоров США и Украины в Саудовской Аравии американская сторона хочет увидеть, на какие уступки готов пойти Киев для мирного урегулирования конфликта с Россией.