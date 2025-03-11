Уолтц охарактеризовал переговоры Украины и США в Джидде словом «продвигаемся»Sky News ранее сообщил о нежелании Штатов слышать о возвращении к границам 2022 или 2014 года
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, отвечая на вопрос о том, как проходят переговоры представителей Украины и США в Саудовской Аравии, сказал «продвигаемся», сообщает CNN.
11 марта в городе Джидда Саудовской Аравии начались переговоры представителей США и Украины. Американскую делегацию возглавил госсекретарь Марко Рубио, а украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский также находится в Саудовской Аравии, но не будет принимать участия в переговорах.
Международный корреспондент Алекс Росси сообщил Sky News, что официальные лица США заявили, что «не хотят слышать» о возвращении границ Украины к их положению в 2014 г. или в 2022 г. Росси рассказал, что в ходе переговоров США и Украины в Саудовской Аравии американская сторона хочет увидеть, на какие уступки готов пойти Киев для мирного урегулирования конфликта с Россией.