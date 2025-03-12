В Раду внесли законопроект о запрете русского языка на переменах в школах

В украинскую Верховную раду внесли законопроект о запрете общения на русском языке на переменах в школах, сообщает нардеп Максим Бужанский в своем Telegram-канале.



Он заявил, что данный законопроект послужит поводом для Венгрии отказать Украине в вопросе о вступлении в Европейский союз (ЕС). Кроме того, проект включает в себя запрет крымско-татарского языка.