Песков: Москва работает над продуманными вариантами украинского урегулирования

12 марта Трамп заявил, что официальные лица США направляются в Россию для переговоров по Украине. Американский лидер выразил надежду на достижение соглашения о временном прекращении огня. 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры американской и украинской делегаций, после которых было объявлено о согласии Украины на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимной договоренности. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Reuters со ссылкой на высокопоставленный российский источник писал, что Москва может выдвинуть ряд условий для принятия соглашения о 30-дневном прекращении огня.