Песков: Москва работает над продуманными вариантами украинского урегулирования
Москва работает над продуманными вариантами урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Washington Post (WP).
Издание написало, что якобы некий «влиятельный московский аналитический центр», сотрудничающий с ФСБ, подготовил для Кремля документ, в котором содержатся «максималистские требования России по прекращению конфликта на Украине». WP утверждает, что в документе якобы названы невыполнимыми предварительные планы президента США Дональда Трампа по заключению мирной сделки в течение 100 дней и отмечено, что «мирное урегулирование украинского кризиса не может произойти раньше 2026 г.». Там также отвергается любой план по развертыванию на Украине миротворцев и настаивается на признании суверенитета России над территориями, перешедшими под ее контроль.
«Согласно документу, подготовленному для Кремля, Россия должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине, разжигая напряженность в отношениях между администрацией Трампа и другими странами, одновременно продвигая свои усилия по демонтажу украинского государства», – говорится в материале.
Песков назвал изложенные в документе рекомендации «крайне противоречивыми» и отметил, что Кремль о них не осведомлен.
«Мы работаем над более продуманными вариантами», – подчеркнул он.
12 марта Трамп заявил, что официальные лица США направляются в Россию для переговоров по Украине. Американский лидер выразил надежду на достижение соглашения о временном прекращении огня. 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры американской и украинской делегаций, после которых было объявлено о согласии Украины на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимной договоренности. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Reuters со ссылкой на высокопоставленный российский источник писал, что Москва может выдвинуть ряд условий для принятия соглашения о 30-дневном прекращении огня.