FT: на Украине говорят о заключительном акте президентства Зеленского

23 февраля Зеленский допустил, что уйдет в отставку, но в том случае, если Украине будет предоставлено членство в НАТО. Он заявил, что фокусируется на безопасности страны «сегодня, а не через 20 лет», и «не собирается быть у власти десятилетия». Он заверил, что выборы главы государства пройдут по окончании военного положения на Украине.