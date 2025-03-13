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FT: на Украине говорят о заключительном акте президентства Зеленского

Ведомости

Украина находится в заключительном акте президентства Владимира Зеленского, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Мы находимся в заключительном акте [президентства Зеленского]. И в горячей фазе боев», – сказал собеседник газеты.

Согласно данным издания, в политических кругах Киева зарождаются спекуляции относительно того, как долго Зеленский останется у власти. Политические оппоненты, несмотря на публичную поддержку украинского лидера после ссоры с президентом США Дональдом Трампом, готовятся к выборам и формируют альянсы. Некоторые оппозиционные политики начали налаживать связи с администрацией Трампа и союзниками президента США в Вашингтоне.

Часть политиков и чиновников признают, что выборы в стране невозможны до завершения боевых действий. Начальник киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко считает, что на Украине хотят выборов, но только по окончании конфликта. Оппозиционный народный депутат Юлия Клименко также отмечает, что провести выборы до завершения боевых действий будет невозможно.

«Она подчеркивает логистическую сложность организации голосования, когда до 7 млн украинцев покинули страну, а почти миллион носят военную форму», – говорится в тексте.

23 февраля Зеленский допустил, что уйдет в отставку, но в том случае, если Украине будет предоставлено членство в НАТО. Он заявил, что фокусируется на безопасности страны «сегодня, а не через 20 лет», и «не собирается быть у власти десятилетия». Он заверил, что выборы главы государства пройдут по окончании военного положения на Украине.

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине, но на приветственной пресс-конференции между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла перепалка. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона не достаточно благодарна за оказанную помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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