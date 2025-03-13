Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с ПутинымНа встрече лидеров планируется подписание ряда документов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, передает пресс-служба белорусского лидера.
Это первая зарубежная поездка Лукашенко с его переизбрания.
О визите президента соседней страны в Россию сообщил Кремль 12 марта. На встрече будут обсуждаться вопросы развития стратегического партнерства и проблемы международной повестки. Кроме того, предполагается, что будет подписан ряд документов.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что Путин может высказаться по ситуации на Украине на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Лукашенко. Пресс-конференция запланирована после переговоров Путина и Лукашенко в Кремле.