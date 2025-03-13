Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что Путин может высказаться по ситуации на Украине на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Лукашенко. Пресс-конференция запланирована после переговоров Путина и Лукашенко в Кремле.