Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции с Лукашенко

12 марта Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил РФ. В ходе совещания с военным командованием Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. Глава государства также заявил о необходимости создать зону безопасности вдоль российско-украинской границы.