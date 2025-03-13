Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции с Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин может высказаться по ситуации на Украине на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Пресс-конференция запланирована после переговоров Путина и Лукашенко в Кремле.
Комментируя возможность обсуждения украинской проблематики, в том числе в контексте новых американских инициатив, Песков отметил, что ответы президента РФ будут зависеть от поступающих вопросов.
12 марта Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил РФ. В ходе совещания с военным командованием Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. Глава государства также заявил о необходимости создать зону безопасности вдоль российско-украинской границы.