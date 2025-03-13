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Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции с Лукашенко

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин может высказаться по ситуации на Украине на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-конференция запланирована после переговоров Путина и Лукашенко в Кремле.

Комментируя возможность обсуждения украинской проблематики, в том числе в контексте новых американских инициатив, Песков отметил, что ответы президента РФ будут зависеть от поступающих вопросов.

12 марта Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил РФ. В ходе совещания с военным командованием Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. Глава государства также заявил о необходимости создать зону безопасности вдоль российско-украинской границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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