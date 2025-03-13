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Нацсобрание Франции одобрило резолюцию об изъятии замороженных активов РФ

Ведомости

Национальное собрание Франции приняло резолюцию, которая предполагает увеличение помощи Украине и призывает к изъятию замороженных российских активов. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заседание палаты.

За принятие резолюции проголосовали 288 депутатов, тогда как против этой меры высказались 54 парламентария.

Всего в настоящее время западные страны располагают замороженными российскими активами, сумма которых составляет примерно 300 млрд евро. Большая часть из этих средств находится на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. По данным на конец октября 2024 г., стоимость заблокированных активов, хранящихся в этом депозитарии, оценивалась в 176 млрд евро.

12 марта сообщалось, что кабмин Франции не поддерживает конфискацию замороженных активов РФ, но продолжает изучать связанные с этим возможности.

Министерство иностранных дел России не раз высказывало мнение о том, что заморозка российских активов в Европе является актом воровства. Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен также подчеркивала, что изъятие заблокированных российских активов может привести к неожиданным последствиям, которые негативно повлияют на международную финансовую систему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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