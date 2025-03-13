Нацсобрание Франции одобрило резолюцию об изъятии замороженных активов РФ
Национальное собрание Франции приняло резолюцию, которая предполагает увеличение помощи Украине и призывает к изъятию замороженных российских активов. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заседание палаты.
За принятие резолюции проголосовали 288 депутатов, тогда как против этой меры высказались 54 парламентария.
Всего в настоящее время западные страны располагают замороженными российскими активами, сумма которых составляет примерно 300 млрд евро. Большая часть из этих средств находится на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. По данным на конец октября 2024 г., стоимость заблокированных активов, хранящихся в этом депозитарии, оценивалась в 176 млрд евро.
12 марта сообщалось, что кабмин Франции не поддерживает конфискацию замороженных активов РФ, но продолжает изучать связанные с этим возможности.
Министерство иностранных дел России не раз высказывало мнение о том, что заморозка российских активов в Европе является актом воровства. Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен также подчеркивала, что изъятие заблокированных российских активов может привести к неожиданным последствиям, которые негативно повлияют на международную финансовую систему.