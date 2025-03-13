Нацсобрание Франции одобрило резолюцию об изъятии замороженных активов РФ

Всего в настоящее время западные страны располагают замороженными российскими активами, сумма которых составляет примерно 300 млрд евро. Большая часть из этих средств находится на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. По данным на конец октября 2024 г., стоимость заблокированных активов, хранящихся в этом депозитарии, оценивалась в 176 млрд евро.