Песков объяснил нахождение Путина в Курской области в военной форме

12 марта президент впервые после вторжения в регион украинских военных 6 августа 2024 г. посетил Курскую область, где провел совещание на одном из пунктов управления группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска вернули контроль над более 86% территории региона, ранее занятой украинскими военными.