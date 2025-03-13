Песков объяснил нахождение Путина в Курской области в военной форме
Приезд президента РФ Владимира Путина в Курскую область в военной форме является его решением, которое он посчитал необходимым. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», – ответил представитель Кремля на вопрос, почему Путин надел военную форму.
12 марта президент впервые после вторжения в регион украинских военных 6 августа 2024 г. посетил Курскую область, где провел совещание на одном из пунктов управления группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска вернули контроль над более 86% территории региона, ранее занятой украинскими военными.