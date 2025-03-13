Путин может провести международный телефонный разговор 13 марта
Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор вечером 13 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня также вечером уже достаточно поздно у президента, возможно, состоится международный телефонный разговор. Мы проинформируем вас соответствующим образом», – сказал он.
Песков не уточнил, с кем президент планирует провести телефонные переговоры.
11 марта стало известно о намерении президента США Дональда Трампа позвонить российскому лидеру. Тогда Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.
В ходе брифинга 12 марта Песков не исключил возможные контакты с США на высшем уровне при такой необходимости. Reuters со ссылкой на источники писал, что российская сторона может выдвинуть ряд условий для принятия соглашения о 30-дневном прекращении огня.