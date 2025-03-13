Путин может провести международный телефонный разговор 13 марта

11 марта стало известно о намерении президента США Дональда Трампа позвонить российскому лидеру. Тогда Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.