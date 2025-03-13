Путин принес соболезнования властям Пакистана после захвата поезда боевиками

11 марта вооруженные боевики террористической группировки «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ) взяли в заложники примерно 450 пассажиров поезда в провинции Белуджистан в Пакистане. Террористы угрожали казнить всех заложников при вмешательстве властей страны. Члены группировки утверждают, что освободили всех женщин, детей и пассажиров-белуджей. 12 марта Reuters сообщал, что из захваченного поезда были спасены 190 человек. Агентство писало, что члены АОБ требовали у властей Пакистана освободить белуджских политических заключенных, активистов и пропавших без вести лиц, которые, по словам террористов, были похищены военными.