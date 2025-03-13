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Путин принес соболезнования властям Пакистана после захвата поезда боевиками

Ведомости

Президент России Владимир Путин принес соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу в связи с последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан. Текст телеграммы приведен на сайте Кремля.

Путин заявил, что Москва решительно осуждает «это жестокое и циничное преступление», среди жертв которого – немало женщин и детей. Российский лидер также отметил мужество и высокий профессионализм военных и правоохранителей Пакистана, решительные действия которых позволили спасти сотни людей,

«Российская сторона готова к дальнейшему наращиванию сотрудничества с пакистанскими партнерами в борьбе со всеми проявлениями терроризма», – подчеркнул Путин.

11 марта вооруженные боевики террористической группировки «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ) взяли в заложники примерно 450 пассажиров поезда в провинции Белуджистан в Пакистане. Террористы угрожали казнить всех заложников при вмешательстве властей страны. Члены группировки утверждают, что освободили всех женщин, детей и пассажиров-белуджей. 12 марта Reuters сообщал, что из захваченного поезда были спасены 190 человек. Агентство писало, что члены АОБ требовали у властей Пакистана освободить белуджских политических заключенных, активистов и пропавших без вести лиц, которые, по словам террористов, были похищены военными.

13 марта Associated Press со ссылкой на официальных лиц сообщило об освобождении всех пассажиров поезда. При этом отмечается, что напавшие на поезд повстанцы «убили 21 заложника, прежде чем силы безопасности уничтожили всех 33 нападавших».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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