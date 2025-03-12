Reuters: из захваченного поезда в Пакистане были спасены 190 человек
В Пакистане из захваченного боевиками террористической группировки «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ) поезда были спасены 190 человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителей правительства.
Спасательная операция в Пакистане продолжается. Как сообщает Reuters, для освобождения заложников были задействованы силы спецназа и вертолеты. На данный момент сообщается о 190 спасенных пассажирах.
Правительство Пакистана заявило, что спасательную операцию затрудняют террористы-смертники, которые находятся рядом с заложниками.
По информации агентства, члены АОБ потребовали у правительства Пакистана в течение 48 часов освободить белуджских политических заключенных, активистов и пропавших без вести лиц, которые, по словам террористов, были похищены военными. Если власти откажутся выполнять условия, пленные будут казнены, а поезд уничтожен.
11 марта в пакистанской провинции Белуджистан вооруженные боевики террористической группировки АОБ взяли в заложники около 450 пассажиров поезда. Террористы заявили, что казнят всех заложников, если власти Пакистана вмешаются. Члены группировки утверждают, что освободили всех женщин, детей и пассажиров-белуджей.