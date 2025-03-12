Reuters: из захваченного поезда в Пакистане были спасены 190 человек

По информации агентства, члены АОБ потребовали у правительства Пакистана в течение 48 часов освободить белуджских политических заключенных, активистов и пропавших без вести лиц, которые, по словам террористов, были похищены военными. Если власти откажутся выполнять условия, пленные будут казнены, а поезд уничтожен.