В Пакистане боевики взяли в заложники около 450 пассажиров поезда
В пакистанской провинции Белуджистан вооруженные боевики террористической группировки «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ) взяли в заложники около 450 пассажиров поезда, сообщает Daily Mail.
Местным властям не удалось подтвердить точное количество захваченных заложников. По информации издания, террористы заявили, что казнят всех заложников, если власти Пакистана вмешаются. Члены группировки утверждают, что освободили всех женщин, детей и пассажиров-белуджей.
В ходе обстрела поезда был ранен машинист, а также убиты шесть военнослужащих.
Представитель властей Белуджистана заявил, что нападение на поезд было актом терроризма, добавив, что сейчас ведется расследование инцидента.
Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви в связи со случившимся заявил, что правительство не пойдет ни на какие уступки «зверям, которые стреляют в невинных пассажиров».
Генеральное консульство РФ в пакистанском городе Карачи рассказало ТАСС, что не располагает информацией о том, есть ли среди захваченных пассажиров граждане РФ.
9 ноября 2024 г. в Пакистане произошел взрыв, в результате которого погибли более 20 человек, еще десятки пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная сепаратистская группировка АОБ. В своем заявлении организация сообщила, что целью террориста были солдаты.