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В Пакистане боевики взяли в заложники около 450 пассажиров поезда

Ведомости

В пакистанской провинции Белуджистан вооруженные боевики террористической группировки «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ) взяли в заложники около 450 пассажиров поезда, сообщает Daily Mail.

Местным властям не удалось подтвердить точное количество захваченных заложников. По информации издания, террористы заявили, что казнят всех заложников, если власти Пакистана вмешаются. Члены группировки утверждают, что освободили всех женщин, детей и пассажиров-белуджей.

В ходе обстрела поезда был ранен машинист, а также убиты шесть военнослужащих.

Представитель властей Белуджистана заявил, что нападение на поезд было актом терроризма, добавив, что сейчас ведется расследование инцидента.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви в связи со случившимся заявил, что правительство не пойдет ни на какие уступки «зверям, которые стреляют в невинных пассажиров».

Генеральное консульство РФ в пакистанском городе Карачи рассказало ТАСС, что не располагает информацией о том, есть ли среди захваченных пассажиров граждане РФ.

9 ноября 2024 г. в Пакистане произошел взрыв, в результате которого погибли более 20 человек, еще десятки пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная сепаратистская группировка АОБ. В своем заявлении организация сообщила, что целью террориста были солдаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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