В Пакистане боевики взяли в заложники около 450 пассажиров поезда

9 ноября 2024 г. в Пакистане произошел взрыв, в результате которого погибли более 20 человек, еще десятки пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная сепаратистская группировка АОБ. В своем заявлении организация сообщила, что целью террориста были солдаты.