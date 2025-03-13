Лукашенко не будет присутствовать на переговорах Путина и Уиткоффа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет присутствовать на переговорах лидера России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, сообщает корреспондент «Ведомостей» со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.
Она пояснила, что Лукашенко не будет присутствовать на переговорах, поскольку на них не будут обсуждаться вопросы, касающиеся Белоруссии.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Уиткоффа состоится 13 марта в закрытом режиме. При этом Ушаков отметил, что разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом в этот же день не ожидается.
Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Путиным 13 марта. Визит был запланирован заранее и стал первой зарубежной поездкой белорусского лидера после переизбрания в феврале.