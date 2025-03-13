Лукашенко не будет присутствовать на переговорах Путина и Уиткоффа

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Уиткоффа состоится 13 марта в закрытом режиме. При этом Ушаков отметил, что разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом в этот же день не ожидается.