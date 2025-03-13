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Лукашенко не будет присутствовать на переговорах Путина и Уиткоффа

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет присутствовать на переговорах лидера России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, сообщает корреспондент «Ведомостей» со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.

Она пояснила, что Лукашенко не будет присутствовать на переговорах, поскольку на них не будут обсуждаться вопросы, касающиеся Белоруссии.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Уиткоффа состоится 13 марта в закрытом режиме. При этом Ушаков отметил, что разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом в этот же день не ожидается.

Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Путиным 13 марта. Визит был запланирован заранее и стал первой зарубежной поездкой белорусского лидера после переизбрания в феврале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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