Трамп сообщил об обсуждении с Украиной вопросов контроля над территориями

«И все знают, каков ответ на этот вопрос. По справедливости говоря, этот ответ был известен уже 40 лет, – сказал он. – Так что многие детали финального соглашения на самом деле уже обсуждались. Теперь мы посмотрим, будет ли Россия готова к этому. И если нет, то это станет очень разочаровывающим моментом для всего мира».