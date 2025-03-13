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Трамп сообщил об обсуждении с Украиной вопросов контроля над территориями

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с украинским руководством вопросы земель – что будет утрачено и сохранено за Украиной, а также кому будет принадлежать Запорожская АЭС.

«Мы, знаете ли, не работали в темноте. Мы обсуждали с Украиной вопросы земель – какие территории сохранятся, какие будут потеряны, а также все остальные элементы финального соглашения, – сказал Трамп журналистам перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте. – Также речь идет об электростанции, знаете, очень большая электростанция. Кто получит электростанцию, кто получит то или это – все эти моменты обсуждались».

Трамп подчеркнул, что все это непростой процесс, первым этапом которого должно стать прекращение огня.

«Многие отдельные вопросы уже были обсуждены. Мы обсуждали концепцию земель, потому что не хочется тратить время на прекращение огня, если оно в итоге не будет иметь никакого смысла. Поэтому мы говорим: «Вот что вы можете получить, а вот что вы не получите», – добавил он.

Трамп также отметил, что обсуждался и вопрос о вступлении Украины в НАТО.

«И все знают, каков ответ на этот вопрос. По справедливости говоря, этот ответ был известен уже 40 лет, – сказал он. – Так что многие детали финального соглашения на самом деле уже обсуждались. Теперь мы посмотрим, будет ли Россия готова к этому. И если нет, то это станет очень разочаровывающим моментом для всего мира».

На вопрос о том, встретится ли Трамп с президентом России Владимиром Путиным, он сказал: «Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил, но нам нужно быстро довести это до конца».

Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

С инициативой организовать 30-дневное перемирие выступили в Вашингтоне. 11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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