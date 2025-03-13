Трамп сообщил об обсуждении с Украиной вопросов контроля над территориями
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с украинским руководством вопросы земель – что будет утрачено и сохранено за Украиной, а также кому будет принадлежать Запорожская АЭС.
«Мы, знаете ли, не работали в темноте. Мы обсуждали с Украиной вопросы земель – какие территории сохранятся, какие будут потеряны, а также все остальные элементы финального соглашения, – сказал Трамп журналистам перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте. – Также речь идет об электростанции, знаете, очень большая электростанция. Кто получит электростанцию, кто получит то или это – все эти моменты обсуждались».
Трамп подчеркнул, что все это непростой процесс, первым этапом которого должно стать прекращение огня.
«Многие отдельные вопросы уже были обсуждены. Мы обсуждали концепцию земель, потому что не хочется тратить время на прекращение огня, если оно в итоге не будет иметь никакого смысла. Поэтому мы говорим: «Вот что вы можете получить, а вот что вы не получите», – добавил он.
Трамп также отметил, что обсуждался и вопрос о вступлении Украины в НАТО.
«И все знают, каков ответ на этот вопрос. По справедливости говоря, этот ответ был известен уже 40 лет, – сказал он. – Так что многие детали финального соглашения на самом деле уже обсуждались. Теперь мы посмотрим, будет ли Россия готова к этому. И если нет, то это станет очень разочаровывающим моментом для всего мира».
На вопрос о том, встретится ли Трамп с президентом России Владимиром Путиным, он сказал: «Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил, но нам нужно быстро довести это до конца».
Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
С инициативой организовать 30-дневное перемирие выступили в Вашингтоне. 11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы.