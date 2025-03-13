США изучают возможность сотрудничества с «Газпромом»
Собеседники издания считают, что возможное сотрудничество с «Газпромом» может стать шагом к налаживанию более тесных контактов между Москвой и Вашингтоном на фоне переговоров по разрешению украинского кризиса.
По оценкам европейских экспертов, между представителями США и России состоялись предварительные контакты по этому вопросу, говорится в сообщении. Кто ведет данные переговоры и вовлечена ли напрямую в них администрация президента США Дональда Трампа, агентство не уточняет.
13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что если между Россией и США будут договоренности в энергетической сфере, то Европа сможет быть обеспечена дешевым российским газом.